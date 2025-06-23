ترامب بشأن قصف إيران: لم تشارك قوات برية أمريكية

أعلن الرئيس الأمريكي ، الثلاثاء، أنه لم تشارك أي قوات برية أمريكية في الضربة على .

وقال "ضربنا المنشآت النووية الإيرانية لتعزيز المصالح الحيوية الأمريكية والدفاع الجماعي عن حليفتنا ".

وأضاف أن "الضربة على كانت محدودة النطاق والغرض، واستهدفنا المنشآت النووية الإيرانية بشكل سري ولم نستهدف القوات الإيرانية أو أي منشآت عسكرية أخرى".

ولفت ترامب "لم تشارك أي قوات برية أمريكية في الضربة على إيران، وتم التخطيط للضربات وتنفيذها بطريقة تهدف إلى تقليل الخسائر وردع الهجمات المستقبلية والحد من خطر التصعيد".

ومنذ فجر (13 حزيران 2025) تعيش المنطقة تصعيداً خطيراً، بعد إن أقدمت "إسرائيل" على شن غارات جوية على إيران، استهدفت خلالها قادة بارزين وعلماء نوويين ومحطات نووية، لترد بساعات، بمئات الصواريخ التي استهدفت عمق تل أبيب، قبل أن يقوم فجر (22 حزيران 2025) بقصف ثلاثة مواقع نووية إيرانية، وردت طهران بعده بقصف قاعدة العديد في .