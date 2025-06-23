ترامب: اتفاق تام بين إسرائيل وإيران على وقف إطلاق نار كامل وشامل

وقال ، إنه "جرى الاتفاق بشكل تام بين وإيران على أنه سيكون هناك وقف إطلاق نار كامل وشامل"، مشيرا الى انه "تهانينا للجميع فقد تم الاتفاق بشكل كامل بين إسرائيل وإيران على أنه سيكون هناك وقف إطلاق نار كامل وشامل".وتابع، أن "وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ في غضون 6 ساعات تقريبا، ويدوم أولا 12 ساعة ثم ستعتبر الحرب منتهية رسميا"، مبينا أنه "بعد مرور 24 ساعة من دخول الاتفاق حيز التنفيذ سيحيي العالم نهاية رسمية لحرب الـ 12 يوما".ولفت الى انه "أود تهنئة إسرائيل وإيران على امتلاكهما القدرة على التحمل والشجاعة والذكاء لإنهاء الحرب"، مردفاً أن "هذه حرب كان من الممكن أن تستمر لسنوات وأن تدمر الشرق الأوسط بأكمله لكن ذلك لم يحدث".وأكمل أن "وقف النار المؤقت ينهي الحرب، و أوقفنا حربا مدمرة للمنطقة"، مختتماً أنه "بارك الله إسرائيل، بارك الله ، بارك الله الشرق الأوسط، بارك الله ، وبارك الله العالم".