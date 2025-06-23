قصف مكثف على طهران واغتيال عالم نووي

وقالت الوسائل، إن " أنظمة الدفاع الجوي تعمل بشكل مكثف، مع وقوع انفجارات عدة وسط وشمال شرقي العاصمة ، مع سماع دوي انفجار في مدينة كرج غربي العاصمة طهران".واشارت الى ان "حجم الانفجارات التي وقعت هذه الليلة في طهران هو الاكبر منذ 12 يوماً"، مؤكدة "إغتيال العالم النووي الدكتور تسيديكي الذي نجا من محاولة اغتيال قبل أيام في طهران".