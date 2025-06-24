قتلى وجرحى ودمار هائل.. هجوم صاروخي إيراني غير مسبوق على اسرائيل

وقالت الجبهة إنها وسعت نطاق الإنذار المبكر ليشمل كافة أنحاء ، من جنوبًا وحتى المطلة شمالًا، بعد رصد إطلاق صواريخ من الأراضي الإيرانية.وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن "الإنذارات تم تفعيلها في عدة مناطق من البلاد عقب رصد صواريخ إيرانية"، داعيًا المواطنين إلى الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية والتوجه فورًا إلى المناطق الآمنة.ودوّت صفارات الإنذار في تل أبيب وبئر السبع ومناطق أخرى، فيما أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن عدداً من الأشخاص ما زالوا عالقين داخل مبنى في بئر السبع تعرّض لقصف مباشر، وأُصيب بأضرار جسيمة جراء صاروخ إيراني.ووفق مصادر طبية وأمنية، أسفر الهجوم عن مقتل 8 إسرائيليين على الأقل، وإصابة عشرات آخرين، بعضهم في حالة حرجة. وأكدت فرق الإسعاف أن أحد المباني السكنية المكوّنة من 7 طوابق في بئر السبع تعرض لضربة مباشرة، وتعمل فرق الطوارئ حالياً على انتشال العالقين من تحت الأنقاض.مالى ذلك، اكدت القناة 12 الاسرائيلية، أن "المجال الجوي الإسرائيلي مغلق حتى الساعة 7 مساء بسبب القصف الصاروخي".واشارت، منظمة الإطفاء الإسرائيلية، الى "تسرب غاز في المباني التي دمرها الصاروخ الإيراني في بئر السبع".وشهدت إسرائيل خلال أقل من ساعة خمس موجات صاروخية متتالية، أدّت إلى انفجارات هائلة في عدد من المدن، وسط أنباء عن دمار واسع في منشآت وبنى تحتية مدنية.