هيئة البث الإسرائيلية: هاجمنا هدفا رمزيا في إيران

وقالت الهيئة في خبر نشرته وسائل إعلامية وتابعته ، انه "بعد محادثة الرئيس مع نتنياهو، تم مهاجمة هدفا رمزيا في ".وأضاف ان "الأمر انتهى ودخل وقف إطلاق النار بين وإيران حيز التنفيذ".