مادة مفقودة ومصير مجهول.. هل نجت إيران ببرنامجها النووي رغم القصف؟

صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية قالت في تقرير لها، إن الهجمات العسكرية الأخيرة التي نفذتها وإسرائيل على المنشآت النووية الإيرانية، أثارت شكوكًا واسعة بشأن مصير المواد النووية التي تقترب من مستوى التخصيب المطلوب لصنع أسلحة نووية.وشنت الولايات المتحدة غارات جوية، فجر الأحد، باستخدام قاذفات شبحية من طراز B-2 ألقت قنابل خارقة للتحصينات زنة 30 ألف رطل (13600 كيلوغرام) على مفاعلات نطنز وفوردو وأصفهان، وهي أبرز المنشآت النووية الإيرانية.وزعم الرئيس الأمريكي أن “المرافق الرئيسية لتخصيب اليورانيوم قد دُمرت بالكامل وبشكل نهائي".غير أن هذه الضربات، التي وُصفت بالأعنف من نوعها، لم تؤكد بعد ما إذا كانت قد قضت فعليًا على البرنامج النووي الإيراني، أم أن تمكنت من نقل موادها إلى مواقع سرية غير معروفة، بحسب الصحيفة.مادة مفقودة ومصير مجهولبحسب فايننشال تايمز، فإن مصير 408 كيلوغرامات من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهو ما يقرب من درجة النقاء العسكري البالغ 90%، أصبح مجهولا بعد الضربة الأمريكية.هذا المخزون – الذي كان موزعًا على منشآت نطنز وفوردو وأنفاق في موقع أصفهان – يشكل جوهر قدرة على إنتاج قنبلة نووية إذا اختارت ذلك.وقال نيبيو المسؤول الأمريكي السابق المتخصص في الملف الإيراني “المسألة تتعلق بالمادة ومكان وجودها. لا نعرف أين هي، ولا نثق بأننا سنتمكن من الوصول إليها قريبًا”.هل نُقل اليورانيوم؟تشير الصحيفة إلى أن بعض المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين يشككون في إمكانية نقل اليورانيوم المخصب في ظل المراقبة الجوية المشددة.وقال وزير الخارجية الأمريكي “بمجرد أن تبدأ شاحنة بالتحرك، يراها الإسرائيليون ويستهدفونها".لكن فايننشال تايمز نقلت عن مصدر حكومي إيراني قوله إن “الاحتفاظ باليورانيوم في تلك المواقع سيكون سذاجة كبيرة”، مؤكدًا أن “المواد لا تزال سليمة”.كما ألمح مسؤولون إيرانيون إلى احتمال تغيير العقيدة النووية للبلاد، في ظل التصعيد مع .وقال ، المستشار الأعلى للمرشد الإيراني، عبر منصة إكس “حتى لو دُمرت المواقع النووية، فإن اللعبة لم تنتهِ. المواد المخصبة، المعرفة المحلية، والإرادة السياسية لا تزال موجودة”.خارج المعادلةوأشارت فايننشال تايمز إلى أن عمليات التفتيش من قبل الذرية توقفت بعد الغارات، ما جعل من المستحيل التحقق من الوضع الحقيقي للبرنامج الإيراني.وقبل الضربات، كانت الوكالة قد فقدت الكثير من قدرتها الرقابية بعد انسحاب من الاتفاق النووي عام 2018 وتدهور التعاون مع طهران.ونقلت الصحيفة عن علي واعظ خبير الشأن الإيراني في “مجموعة الأزمات الدولية”، قوله إن “ما حدث يمثل نهاية البرنامج النووي الإيراني كما عرفناه”.وأضاف “إذا نجا، فسيكون إما برنامج أسلحة سري، أو برنامجًا مدنيًا مقيدًا إذا تم التوصل إلى اتفاق”.وبحسب وكالة رويترز، أظهرت صور أقمار صناعية عالية الجودة التقطتها شركة “ماكسار” قبل يومين من الغارات الجوية الأمريكية التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية (نطنز وفوردو وأصفهان) نشاطا غير اعتيادي للشاحنات والمركبات قرب مدخل منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم تحت الأرض.وتُظهر الصور الملتقطة في 19 و20 يونيو/حزيران الجاري تمركز مجموعة من 16 شاحنة بضائع على طول الطريق المؤدي إلى مدخل النفق الخاص بالمنشأة، ما يعزز فرضية نقل اليورانيوم المخصب إلى مكان آمن.