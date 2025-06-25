الخطوط الجوية اللبنانية تعلن إعادة تسيير رحلاتها الى العراق

وذكرت الشركة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بعد أن استأنفت شركـة طيران الشرق الأوسط – رحلاتها اليوم الى ، تُعلن معاودة تسيير كل رحلاتها المجدولة سابقا من وإلى بغداد، ، وأربيل".واوضح البيان انه "سيتم تسيير رحلتين يوميا الى بغداد، بينما سيتم تسيير رحلات أيام الثلاثاء – الخميس – الجمعة – الأحد الى النجف وايام الثلاثاء – الخميس – السبت – الأحد الى ".