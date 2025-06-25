وسائل اعلام إيرانية: استشهاد قائد مقرّ "خاتم الأنبياء (ص)" اللواء علي شادماني

وقالت وكالة تنسيم الإيرانية في خبر تابعته ، ان "قائد مقرّ "خاتم (ص)" اللواء علي شادماني استشهد اليوم، متأثراً بجراحه في العدوان الصهيوني".وعين شادماني قائدا لمقرّ "خاتم الأنبياء (ص)"، عقب استشهاد الفريق ، بعد منحه رتبة اللواء.