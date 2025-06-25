حصيلة رسمية.. إصابة اكثر من 3 آلاف إسرائيلي وتشريد 11 الف اخرين جراء الحرب

وقالت الوزارة في بيان نشرته وسائل إعلامية وتابعته ، انه "تم تسجيل 3345 مصابا، وتشريد أكثر من 11 ألف اخرين، وتسجيل نحو 19 ألف طلب دعم نفسي جراء الحرب الأخيرة مع .وبحسب ما نقلته إذاعة الجيش الإسرائيلي عن الوزارة، فإن "المستشفيات في مختلف أنحاء استقبلت آلاف الجرحى، بينما تلقت خطوط الدعم النفسي نحو 19 الف اتصال خلال أيام الحرب".كما أعلنت الوزارة أن "أكثر من 11 ألف شخص باتوا بلا مأوى نتيجة الأضرار المباشرة، وتم إيواؤهم في 97 مركز استقبال".وأعلنت إعادة 650 من أفراد الطواقم الطبية إلى إسرائيل في رحلات إجلاء خاصة، في حين ستغادر غدا رحلة جديدة لإعادة 180 طبيبا إضافيا من الخارج.وخلال الأسبوعين الماضيين، تمّت إضافة أكثر من ألف سرير إلى المستشفيات، بعضها في مواقف سيارات تحت الأرض جرى تحويلها إلى طبية محصنة تحسبا لهجمات إضافية.وأعلنت تخصيص مليار شيكل لإعادة تأهيل مستشفى "سوروكا" في بئر السبع، الذي تعرض لأضرار كبيرة خلال الحرب مع إيران.