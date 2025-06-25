ترامب: انقذنا اسرائيل والان جاء دور نتنياهو

وقال ، انه "علمت باستدعاء نتنياهو إلى المحكمة الاثنين المقبل لمواصلة قضية طويلة الأمد وهو أمر غير مسبوق"، مشيراً الى انه "يجب إلغاء محاكمة نتنياهو على الفور أو منحه عفوا".وتابع: " أنقذت والآن ستكون هي من ينقذ نتنياهو".