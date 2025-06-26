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ألمانيا توجه دعوة لإيران تخص الوكالة الدولية للطاقة الذرية

دوليات

2025-06-26 | 10:19
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
ألمانيا توجه دعوة لإيران تخص الوكالة الدولية للطاقة الذرية
336 شوهد

دعا وزير الخارجية الألماني، يوهان فادفول، طهران اليوم الخميس، إلى عدم تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال فادفول في تصريح صحفي، خلال اجتماع مع نظيرته الكندية، أنيتا أناند، في برلين إنه "يجب على القيادة في طهران أن تعلن بوضوح وصراحة وشفافية أن إيران لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي".
وأضاف أن قرار البرلمان الإيراني بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو "إشارة خاطئة تماما".
وقال فادفول: "أدعو الحكومة الإيرانية إلى التراجع عن هذا المسار".
ولم يتضح بعد ما إذا كانت الهجمات الأخيرة التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة قد أعاقت البرنامج النووي الإيراني لسنوات، أم لأشهر فقط.
وأعرب فادفول عن ارتياحه لاستمرار وقف إطلاق النار الذي توسط فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بين إسرائيل وإيران.
وتصر طهران على أنها لا تريد صنع أسلحة نووية، لكن المخاوف تزايدت في العديد من الدول من أن إيران "تقترب من امتلاك القدرة على ذلك".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مجلس صيانة الدستور الإيراني، أنه تمت الموافقة على خطة إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأكد المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، لدى إعلانه الموافقة على خطة إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنه: "بموجب هذا القرار، تلتزم الحكومة بتعليق أي تعاون مع الوكالة حتى ضمان السيادة الوطنية وسلامة أراضي البلاد، وخاصة لضمان أمن علماء البلاد ومراكزها النووية".
وأمس الأربعاء، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن البرلمان الإيراني وافق على مشروع القانون القاضي بتعليق تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
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