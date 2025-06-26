ألمانيا توجه دعوة لإيران تخص الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وقال فادفول في تصريح صحفي، خلال اجتماع مع نظيرته الكندية، ، في إنه "يجب على القيادة في أن تعلن بوضوح وصراحة وشفافية أن لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي".وأضاف أن قرار بتعليق التعاون مع هو "إشارة خاطئة تماما".وقال فادفول: "أدعو الحكومة الإيرانية إلى التراجع عن هذا المسار".ولم يتضح بعد ما إذا كانت الهجمات الأخيرة التي شنتها والولايات المتحدة قد أعاقت البرنامج النووي الإيراني لسنوات، أم لأشهر فقط.وأعرب فادفول عن ارتياحه لاستمرار وقف إطلاق النار الذي توسط فيه الرئيس الأمريكي بين إسرائيل وإيران.وتصر طهران على أنها لا تريد صنع أسلحة نووية، لكن المخاوف تزايدت في العديد من الدول من أن إيران "تقترب من امتلاك القدرة على ذلك".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الإيراني، أنه تمت الموافقة على خطة إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الذرية.وأكد المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، لدى إعلانه الموافقة على خطة إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الذرية، أنه: "بموجب هذا القرار، تلتزم الحكومة بتعليق أي تعاون مع الوكالة حتى ضمان السيادة الوطنية وسلامة أراضي البلاد، وخاصة لضمان أمن علماء البلاد ومراكزها النووية".وأمس الأربعاء، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن البرلمان الإيراني وافق على مشروع القانون القاضي بتعليق تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.