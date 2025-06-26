غزة.. ترجيح أمريكي بموافقة حماس على مقترح ويتكوف

وقالت صحيفة "هأرتس": "مسؤولون كبار في يقدّرون بأن حماس ستعلن في الأيام القريبة أنها تقبل بمخطط ويتكوف، ما سيمهّد الطريق لإنهاء الحرب في ".وأشارت الصحيفة إلى أن "ذلك يأتي بعد إدخال تعديلات على المخطط، نوقشت مؤخرا بعيدا عن الأضواء بين وقطر".وفي السياق ذاته، يسعى الرئيس الأمريكي ، إلى المضي قدما في ما وُصف بأنه "صفقة كبرى"، تشمل إنهاء الحرب في غزة، وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في القطاع، والتقدم باتّجاه التطبيع مع دول عربية إضافية.ونقلت هيئة البث الإسرائيلية العامة عن مصادر في وتل أبيب، أن الإسرائيلي يجري محادثات لزيارة الولايات المتحدة، ولقاء ، قريبا.وقال نتنياهو في مقطع مصور نشره مساء الخميس إن "النصر يفتح فرصة لتوسيع كبير لاتفاقيات السلام، إلى جانب إطلاق سراح رهائننا، هناك فرصة سانحة لا يمكن تفويتها، ولا ينبغي إضاعة يوم واحد".