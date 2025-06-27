ترامب يشارك فرقة الشرف العسكري في ترديد "بارك الله أمريكا"

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السومرية نيوز – دولي

تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يستمع إلى عزف فرقة الشرف العسكرية ويشاركهم ترديد "بارك الله أمريكا".