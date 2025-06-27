لبنان.. قتيلة و11 جريحا اثر القصف الإسرائيلي والحكومة تعلق

وقالت الوزارة في بيان تابعته ، ان "القصف الإسرائيلي على النبطية في ، صباح اليوم، اسفر حتى الان عن مقتل امراة واصابة 11 شخصا".فيما ادان رئيس الحكومة في بيان تابعته نيوز، "الاعتداء الاسرئيلي على النبطية"، لافتا الى انه "يشكل خرقا فاضحا لترتيبات وقف الأعمال العدائية وتهديدا للاستقرار".واكد ان "هذا الهجوم هو خرق فاضح للسيادة الوطنية".