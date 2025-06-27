في يوم واحد.. محكمة إسرائيلية ترفض طلبين قدمهما نتنياهو لتأجيل محاكمته

وتذرع نتنياهو في الطلبين، اللذين قدمهما المحامي، عميت حداد، بأن "عليه تخصيص وقته وجهده لقضايا سياسية وقومية وأمنية من الدرجة الأولى في أعقاب الحرب على وتطورات إقليمية وعالمية أخرى".وقدم نتنياهو إلى المحكمة والنيابة العامة "مغلفا مغلقا" احتوى على جدول عمله في الأسبوع المقبل، وأن قسما منه ينبع من عقد مداولات "وأمور أخرى ليس بالإمكان كتابتها حاليا، إضافة إلى ديناميكية وتطورات تحدث طوال الوقت".وأضاف محامي نتنياهو في الطلب أنه "قد تطرأ تطورات أخرى تؤدي إلى تغيير لرئيس الحكومة في المستوى اليومي وحتى في مستوى ساعات".وكان قد أبدى استياءه من محاكمة الإسرائيلي ، داعيا إلى إلغاء هذه المحاكمة، وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشال"، إن " أنقذت ، والآن ستكون هي من ينقذ نتنياهو".ويحاكم نتنياهو بتهم فساد، وتأجلت محاكمته مرات عدة، إذ طلب محامو رئيس الوزراء تأجيلها بسبب الحرب في ، ولاحقا بسبب الحرب مع اللبناني.