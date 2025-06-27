بينها "نتفليكس".. عقوبات على 6 مؤسسات إعلامية في تركيا بحجة "الانقسام المجتمعي"

وجاءت العقوبات على 4 قنوات تلفزيونية ومنصتين رقميتين، أبرزها: "إيقاف بث قناة Halk TV المعارضة لمدة 10 أيام بسبب “إثارة الانقسام المجتمعي"، فضلاً عن "غرامات مالية على قنوات Tele 1 وSözcü TV وRumeli TV لمخالفات مختلفة".وتم فرض غرامة على "Netflix بسبب محتوى غير أغلاقي في أحد الأفلام التركية على المنصة، مع معاقبة Spotify وحذف بعض الأغاني بسبب كلمات غير أخلاقية".هذا وهدد المجلس بإلغاء تراخيص بعض القنوات إذا تكررت المخالفات