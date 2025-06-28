الأقمار الصناعية ترصد نشاطا جديدا حول مفاعلات ايران التي قصفها ترامب (صور)

ونشرت "سي ان ان" الصور التي اخذت بالاقمار الصناعية، والتي أظهرت معدات حفر وتحريك التربة في فرودو، واخذت الصور يوم امس الجمعة 27 حزيران.من جهتها، أفادت شبكة "سي إن إن" الأميركية نقلا عن خبير الأسلحة والأستاذ في ، بأن صور الأقمار الاصطناعية التجارية أظهر أن تمكنت من الوصول إلى الأنفاق في أصفهان أيضا وليس في فرودو فحسب.وقال : "كان هناك عدد معتدل من المركبات المتواجدة في أصفهان يوم 26 يونيو"، مشيرا الى انه "تمت إزالة العوائق من مدخل واحد على الأقل من مداخل النفق بحلول صباح يوم 27 يونيو".ووفقا لخبير الأسلحة، أظهرت صور إضافية التقطتها الأقمار الاصطناعية في 27 يونيو بواسطة شركة "بلانيت لابس" أن مدخل الأنفاق كان مفتوحا في ذلك الوقت.