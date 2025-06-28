خطة أمريكية جديدة بشأن غزة

وذكرت المصادر بحسب ما نشرته وسائل إعلام مصرية، أن " أبلغت الوسطاء (مصر وقطر) نيتها تقديم مقترح شامل يتضمن وقف إطلاق النار، إطلاق سراح الرهائن، وإدخال المساعدات الإنسانية، مع التركيز على إعادة إعمار القطاع".وتشير المصادر إلى أن "الوسطاء طالبوا بالضغط على لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين على الأقل كشرط أساسي لإطلاق المفاوضات، بهدف تهيئة الأجواء لتطبيق الخطة".وأعلن الرئيس الأمريكي مساء الجمعة، إن اتفاقا لوقف إطلاق النار في بات قريبا وقد نتوصل إليه الأسبوع المقبل.وقال في مؤتمر للصحفيين في إنه سيتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار واتفاق لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس خلال أسبوع.وأضاف أن الولايات المتحدة تعمل على توفير الكثير من المال والطعام لتلك المنطقة، قائلا: "أنظر إلى حشود الناس الذين لا يملكون طعاما، ولا يملكون شيئا ونحن من نجلبه إليهم.. يأخذ بعضه أشخاص سيئون وفي النهاية يسرقونه ويبيعونه، لكن لدينا الآن نظاما بديلا جيد جدا".وتأتي التحضيرات الأمريكية لعقد اجتماع في في إطار جهود دبلوماسية مكثفة لإنهاء الحرب في قطاع غزة، التي اندلعت في 7 تشرين الاول 2023 عقب عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة حماس.وأسفرت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عن مقتل أكثر من 56 ألف فلسطيني و132 ألف مصاب، مع تدمير واسع للبنية التحتية في غزة وأزمة إنسانية حادة تشمل نقص المساعدات، وفقا لما أفادت به في القطاع المحاصر.