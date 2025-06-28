مجلة أمريكية: بوابات فوردو النووية أغلقت عمداً قبل تعرضها للقصف

وذكرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، أن صور أقمار صناعية جديدة تظهر وجود "أعمال بناء وحفر مكثفة في منشأة فوردو النووية بإيران بعد أيام من الهجوم الأمريكي".وأضافت أن "معدات ثقيلة لا تزال في مكانها وأعمال حفر إضافية في المنشأة"، لافتةً إلى "وجود مؤشرات على أن مداخل المنشأة ربما تم إغلاقها عمدا قبل الضربات".وتابعت أن الصور تظهر كذلك "مشاهد لطرق جديدة ومواقع حفر قرب مداخل الأنفاق الرئيسية للمنشأة، وتشير إلى أن ربما اتخذت إجراء استباقيا لتأمين مكونات حساسة بفوردو".وجاء ذلك بعد اكثر من 7 أيام على قصف منشآت التخصيب النووية في ، والجدل المطوّل حول حجم تضررها من عدمه.ونشرت "سي ان ان" في وقت سابق اليوم صوراً اخذت بالاقمار الصناعية، والتي أظهرت معدات حفر وتحريك التربة في فرودو، واخذت الصور يوم امس الجمعة 27 حزيران.من جهتها، أفادت شبكة "سي إن إن" الأميركية نقلا عن خبير الأسلحة والأستاذ في ، بأن صور الأقمار الاصطناعية التجارية أظهر أن إيران تمكنت من الوصول إلى الأنفاق في أصفهان أيضا وليس في فوردو فحسب.وقال : "كان هناك عدد معتدل من المركبات المتواجدة في أصفهان يوم 26 يونيو"، مشيرا الى انه "تمت إزالة العوائق من مدخل واحد على الأقل من مداخل النفق بحلول صباح يوم 27 يونيو".ووفقا لخبير الأسلحة، أظهرت صور إضافية التقطتها الأقمار الاصطناعية في 27 يونيو بواسطة شركة "بلانيت لابس" أن مدخل الأنفاق كان مفتوحا في ذلك الوقت.