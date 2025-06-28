أمين عام حزب الله: عطاءات الشهداء أعطتنا زخما وقوة

أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني ، خلال كلمة في مراسم إحياء الليلة الثالثة من عاشوراء، أن عطاءات الشهداء أعطت الحزب زخما وقوة.

وقال قاسم خلال المراسم التي يقيمها " " في مجمع بالضاحية الجنوبية لبيروت، "الوقفة مع الحق ليست مختصة بالشباب والرجال فقط بل أيضًا النساء والأطفال".

وأضاف "الإنسان عليه أن يعدّ العدّة اللازمة ليتمكن من النجاح وأحيانًا تكون إمكانات العدو أكثر من إمكاناته بكثير فعندها ممكن أن ينتصر العدو ماديا"، مردفا "الذين كانوا يقاتلون على الحافة الأمامية في معركة أولي الباس لو تعرفوا كم كان عددهم مقابل 75 ألفا ومعهم كل الإمكانات لكن الله نصرهم وسددهم لأنهم أعدّوا العدة".

ولفت قاسم "قام حزب الله بالمساندة لأهل وفلسطين وكانت مساندة واجبة وضرورية، وعملية المساندة كانت واجبا أخلاقيا وسياسيا ومبدأيا ومع الحق"، مضيفا "عطاءات الشهداء أعطتنا زخما وقوة وعطاءات الجرحى جعلتنا نتحمل المسؤولية أكثر".

وتابع "اتفاق وقف إطلاق النار هو مرحلة جديدة اسمها مسؤولية الدولة والعدوان الذي يحصل مسؤولية "، موضحا أن "العدوان على النبطية وعلى الناس ومن يعمل في الصيرفة هو مرفوض وعلى الدولة أن تقوم بواجبها".