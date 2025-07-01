بتهمة التجسس لصالح إيران.. اعتقال زوجين في إسرائيل

ونقل موقع "واينت" العبري، عن بيان أمني مشترك، أن الشرطة اعتقلت اليوم تحت إشراف ، زوجين من رعنانا، في الثلاثينيات من العمر، للاشتباه في التجسس ضد لصالح .وبحسب البيان، فقد فتشت الشرطة شقة الزوجين وصادرت عدة هواتف وأجهزة كمبيوتر وأجهزة تكنولوجية، بالإضافة إلى المراسلات المشتبه بها بين الزوجين والمشغل.ولفت الموقع إلى أنه سيتم أخضاع المشتبه بهما، اللذين لم يتم الكشف عن هويتهما، لجلسة استماع لتمديد احتجازهما.