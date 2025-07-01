هل نرى تسونامي قريبا في البحر المتوسط؟

علق الدكتور ، أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، على فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتناول احتمالية حدوث بحرية في البحر المتوسط نتيجة نشاط غير طبيعي في قاع البحر.وأوضح شراقي، عبر حسابه على ، أنه لم يصدر عن أي جهة علمية رسمية أي أنباء عن وجود نشاط غير طبيعي في البحر المتوسط في الوقت الحالي.وأضاف أن النشاط الزلزالي في المنطقة اليوم أقل من الطبيعي، حيث سجلت مجموعة من الزلازل الضعيفة بقوة حوالي 3 درجات على مقياس ريختر.ورغم إمكانية زيادة قوة أو عدد الزلازل، إلا أنه لا توجد حتى الآن وسيلة علمية دقيقة للتنبؤ بقوة الزلزال أو مكانه أو توقيت حدوثه.وأشار إلى أن حالة الأمواج في البحر المتوسط طبيعية، ومن المتوقع أن تزداد قليلًا يومي الأربعاء والخميس نتيجة تيارات هوائية معتادة في هذا الوقت من العام.وأوضح شراقي أن حدوث تسونامي يتطلب غالبًا زلازل قوية تزيد قوتها عن 6.5 درجة، ويكون مركزها تحت قاع البحر وقريبًا من سطح الأرض، وينتج عادة عن انزلاق كتل أرضية كبيرة.أما بالنسبة لاحتمالية حدوث تسونامي بفعل الإنسان، فأكد أنه يتطلب انفجار حوالي 30 قنبلة نووية بحجم قنبلة ، أي ما يعادل نحو 2 مليون طن من المتفجرات، مشيرا إلى أن التجارب النووية تحت قاع البحر قد تسبب اضطرابًا في المياه، لكنها لا تصل إلى مستوى التسونامي المدمر.