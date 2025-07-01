إيران ترفض اتهامات ألمانيا بالتخطيط لهجمات

وأوضحت "إسنا" أن "الادعاء العام الألماني يزعم أن مواطنا دنماركيا تم اعتقاله بتهمة التجسس لصالح بهدف جمع معلومات عن أماكن وأفراد يهود في ".وقالت في برلين: "يبدو أن هذه الادعاءات التي لا أساس لها والخطيرة هي جزء من حملة مستهدفة لتحويل الرأي العام عن العدوان الأخير للنظام الصهيوني على الأراضي الإيرانية واستشهاد ما يقرب من ألف إيراني، بما في ذلك النساء والأطفال والعلماء".وأكدت السفارة: "لقد تم التوضيح سابقا في المناقشات مع المسؤولين الألمان أن بعض الأطراف الثالثة تسعى إلى تحويل الرأي العام عن الحقائق من خلال خلق أجواء كاذبة، وبالتالي يجب توخي اليقظة تجاه الأحداث الجارية المشبوهة".وذكرت في الثلاثاء، أنه تم اعتقال شخص في بشبهة التجسس على منظمات يهودية وأشخاص في برلين لصالح أجهزة المخابرات الإيرانية.