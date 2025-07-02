خلال أسبوع.. 64 قتيلا جراء الامطار في باكستان

وسجّلت ولاية بختونخوا في البلاد عند الحدود مع أعلى حصيلة قتلى، حيث لقي 23 شخصاً حتفهم، بينهم 10 عشرة أطفال.وأشارت الهيئة إلى مقتل 14 شخصاً، بينهم ستة أطفال، في ، حيث أفادت وسائل إعلام محلية بأن فيضاناً مفاجئاً للنهر جرف منازل على ضفافه.وعند الحدود مع الهند شرقاً، سجّلت الأكثر اكتظاظاً في البلاد ويناهز عدد سكانها 130 مليون نسمة، مقتل 21 شخصاً، بينهم 11 طفلاً.ولقي غالبية الضحايا حتفهم جراء انهيار سقف أو جدار في منزلهم.وأعلنت عن إصابة 117 شخصاً في مختلف أنحاء البلاد.