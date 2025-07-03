منظمة العفو الدولية: إسرائيل حولت طلب المساعدة إلى فخ مميت للفلسطينيين الجائعين

وقالت منظمة في بيان لها، إن " حولت طلب المساعدة إلى فخ مميت للفلسطينيين الجائعين، وروايات السكان دليل على نظام المساعدات العسكري القاتل إلى جانب التهجير القسري والقصف المستمر".وأضافت المنظمة، "على الدول الضغط لرفع الحصار ووقف الإبادة الجماعية فورا"، داعية الى "وقف الدعم العسكري لإسرائيل وفرض عقوبات على مسؤوليها والتعاون مع ".وأشارت العفو الدولية: "بصفتها قوة احتلال إسرائيل ملزمة قانونيا بضمان وصول الفلسطينيين في إلى مستلزمات البقاء".