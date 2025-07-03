مصر.. ما حقيقة حدوث تسونامي في البحر المتوسط ؟

من جانبه نفى الدكتور ، أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن توقع حدوث "تسونامي" أو نشاط بحري غير طبيعي في البحر المتوسط خلال الأيام المقبلة.وأوضح شراقي، عبر منشور على حسابه الرسمي على " "، أن البيانات الزلزالية الحالية لا تشير إلى وجود نشاط غير معتاد، بل إن الزلازل المسجلة في المنطقة كانت ضعيفة وبلغت قوتها حوالي 3 درجات على مقياس ريختر، وهو أمر طبيعي الحدوث ولا يدعو للقلق.وأكد أن التسونامي لا يحدث إلا في حالات نادرة نتيجة زلازل قوية تتجاوز 6.5 درجة، بشرط أن تقع تحت قاع البحر، وأن تؤدي إلى انزلاق كبير في الكتل الأرضية، وهو ما لم ترصده أي جهة علمية حتى الآن في البحر المتوسط.وطمأن إلى أن حالة الأمواج البحرية في المتوسط طبيعية، وقد ترتفع قليلًا يومي الأربعاء والخميس، لكنها تبقى ضمن النطاق المعتاد بسبب تأثيرات التيارات الهوائية وليس لأي سبب جيولوجي خطير.وفيما يخص المزاعم المنتشرة حول تسبب الإنسان في حدوث تسونامي، أوضح شراقي أن ذلك يتطلب تفجير نحو 30 قنبلة نووية بحجم قنبلة تحت سطح البحر، وهو سيناريو غير واقعي ولا تدعمه أي مؤشرات أو معلومات علمية.