سوري يهاجم بالفأس راكبي قطار في ألمانيا

وذكرت وكالة "Focus" الألمانية، إنه "الخميس بعد الظهر، وقع هجوم بفأس على عدة ركاب في قطار. وأفادت الشرطة بأن أربعة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة وفقا للبيانات الأولية عن الحادث الذي وقع في ستراسكيرشن (منطقة شتراوبينج-بوغن). ولا يوجد أي شخص في خطر على حياته حسب الوضع الحالي".وبحسب الوكالة، قام الركاب بسحب فرامل الطوارئ وقام أحد الركاب بنزع سلاح المهاجم، وتم اعتقال المشتبه به، والذي يُفيد موقع " " بأنه رجل من . ويُزعم أنه كان يحمل بالإضافة إلى الفأس، مطرقة أيضا.وبحسب "بيلد" أصيب الجاني بجروح خطيرة بعد قيام أحد الركاب بضربه، ويخضع حاليا للعلاج الطبي لدى الشرطة.وأشارت وكالة "Focus" إلى أن الحادث وقع حوالي الساعة 14:00 على الخط بين شتراوبينج وبلاتلينج. وكان القطار متجهًا إلى فيينا بحوالي 500 .وتم إغلاق خط السكة الحديد في البداية. وكانت فرق الإطفاء والشرطة وخدمات الإنقاذ موجودة في الموقع بأعداد كبيرة.