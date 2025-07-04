جريمة مروعة.. مشعوذ يقتلع عيني زوجته بحثًا عن كنز في تونس

وفي التفاصيل المذكورة ادعى المشعوذ الذي قدم من العاصمة إلى لإيجاد الكنز المزعوم مع أفراد من عائلة الجاني، وجود تحول دون العثور عليه تقتضي تقديم عينين كقربان لفك اللعنة.ويروي والد الضحية لإذاعة الخاصة، أن ابنته (29 عاما) حينما امتنعت عن تنفيذ طلب الزوج قام باستدراجها إلى البيت للمصالحة وبادر بعد وجبة بتعنيفها واقتلاع عينيها بالقوة مستخدما الطعام، ثم حملهما في كيس بلاستيكي إلى المشعوذ وترك زوجته غارقة في الدماء.وترقد الضحية في مستشفى جامعي بولاية لتلقي العلاج بعد تعرضها لنزيف شديد وقد فقدت البصر كما تعاني من كسر في الرقبة ومن حالة انهيار نفسي.وألقت قوات الأمن القبض على الزوج الذي اعترف بجريمته، وفق ما نقلت الإذاعة.ولا توجد إحصاءات دقيقة حول عدد من يمارسون الشعوذة في لكن دراسة نشرت قبل عقد تشير إلى ما يناهز 145 ألف مشعوذ.