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إيران تتوعد: وضعنا خطة لشلّ إسرائيل إذا هاجمتنا
دوليات
2025-07-05 | 13:01
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
167 شوهد
توعد رئيس
هيئة الأركان العامة
للقوات المسلحة الإيرانية اللواء
عبد الرحيم موسوي
، اليوم السبت، بالرد على أي تهديد جديد يستهدف إيرن.
وقال
موسوي
في تصريح نقلته وكالة "
تسنيم
": "وضعنا خطة لجعل العدو بائسا ومشلولا وفقا للأمر الأول لقائد
الثورة
الإسلامية، وإذا هاجم
إيران
مرة أخرى، فسيشهد ما سنفعله وفي هذه الحالة، ربما لن تتمكن
الولايات المتحدة
من إنقاذ نتنياهو".
وتابع: "لقد خطط الأعداء على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية لهذه الحرب التي فرضوها علينا".
وأوضح: "نظم الأعداء المتسللين والجواسيس في داخل إيران ودربوهم، وأعدوا خطة مدروسة، لكنهم أخطأوا في حساباتهم فيما يتعلق بقائد الثورة الإسلامية والشعب والقدرة القتالية للقوات المسلحة في بلدنا".
وأضاف قائلا: "كانت القضية النووية ذريعة لشن العدوان علي إيران والقضاء علي النظام في غضون 48 ساعة إلى أسبوع، و تفكيك النظام الإسلامي لكن الشعب الإيراني انتصر".
وكان
وزير الدفاع
الإسرائيلي،
يسرائيل كاتس
، قد أكد أن "الجيش سيضمن ألا تهدد إيران
إسرائيل
مجددا بعد الحرب التي تواجه فيها البلدان العدوان مدة 12 يوما في يونيو".
وأكد كاتس في بيان أن الجيش الإسرائيلي سيضع "خطة لضمان ألا تهدد إيران إسرائيل بعد الآن"، مضيفا أن الجيش يجب أن "يكون جاهزا على الصعيد الاستخباراتي والعملاني لضمان التفوق الجوي لسلاح الجو على
طهران
".
وتأتي هذه التصريحات عقب حرب جوية استمرت 12 يوما بين الجانبين في يونيو الماضي، واتفقت "إسرائيل" وإيران على وقف لإطلاق النار بوساطة أميركية مما أنهى الأعمال القتالية في 24 يونيو.
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