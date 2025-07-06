واشنطن: ترامب يريد الاتفاق مع نتنياهو على إنهاء حرب غزة

ونقل موقع "والا" عن مسؤولين أميركيين، وقلهم " يريد الاتفاق مع نتنياهو على شروط إنهاء الحرب في ".

وأضافوا "قضية اليوم التالي للحرب في غزة ستكون موضوعا مركزيا في لقاء ترامب ونتنياهو، وقضية اليوم التالي طرحت خلال محادثات ديرمر مع ويتكوف الأسبوع الماضي".

وتابعوا "نريد التوصل إلى إطار متفق عليه بشأن ما سيكون عليه الوضع في غزة بعد الحرب".

وكان "الإسرائيلي" أكد، اليوم الأحد، أن اللقاء مع الرئيس الأميركي قد سيهم في التوصل إلى اتفاق بشأن غزة.