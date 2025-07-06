وزير الخزانة الأمريكي يوجه نصيحة لماسك

وذكرت شركة "أزوريا بارتنرز"، التي كانت تعتزم إطلاق مرتبط بشركة صناعة السيارات (تسلا) المملوكة لماسك، أنها قررت تأجيل إطلاق المشروع وذلك لأن إنشاء الحزب "يتعارض مع مسؤوليات (ماسك) بالعمل رئيسا تنفيذيا بدوام كامل".وأعلن ماسك أمس تأسيس "حزب " ردا على لخفض والإنفاق، والذي يؤكد ماسك أنه سيؤدي إلى إفلاس .وذكر بيسنت في حديث مع شبكة "سي.إن.إن" اليوم الأحد أن مجلسي إدارة شركتي تسلا وسبيس إكس المملوكتين لماسك من المرجح أن يفضلا بقاءه بعيدا عن السياسة.وقال بيسنت "أعتقد أن مجلسي الإدارة في الشركتين لم يعجبهما إعلان أمس وسيشجعانه على التركيز على أنشطته التجارية وليس السياسية".وقال ماسك، الذي عمل مستشارا كبيرا للبيت الأبيض خلال الأشهر القليلة الأولى من رئاسة ترامب، إن حزبه الجديد سيسعى في انتخابات التجديد النصفي العام المقبل إلى إزاحة الجمهوريين في الذين دعموا "مشروع القانون الكبير والجميل".ولم يتطرق مباشرة إلى التهديد الذي أطلقه ماسك، لكنه قال إن إقرار مشروع القانون يُظهر قوة الحزب الجمهوري.وقال المتحدث باسم البيت الأبيض هاريسون فيلدز "بصفته زعيم الحزب الجمهوري، وحد الرئيس ترامب الحزب وساهم في نموه بطريقة لم نشهدها من قبل".وأنفق ماسك ملايين الدولارات لدعم جهود ترامب للفوز بولاية جديدة عام 2024، ولفترة من الوقت كان يظهر بانتظام إلى جانب الرئيس في مكتبه بالبيت الأبيض وفي مناسبات أخرى.