مبعوث ترامب يتحدث عن ثلاثة ملفات تتعلق بالشرق الأوسط

وجاءت تصريحاته عشية زيارة "الإسرائيلي" إلى ، والتي من المتوقع أن تشمل لقاء مع .

وفي لقاء مع أعضاء من الجالية اليهودية في منطقة هامبتونز بنيويورك، برعاية الحاخام مارك شناير، قال ويتكوف إن "هناك زخما كبيرا للتوصل إلى اتفاق مع حماس، والأمور تسير في الاتجاه الصحيح"، وأعرب عن أمله في أن تنهي الحرب في قطاع غزة، معتبرا أن "ترامب عازم على تغيير وجه الشرق الأوسط، والتزامه بأمن إسرائيل لا لبس فيه".



وأشار إلى إمكانية انضمام قطر إلى اتفاقيات إبراهام مستقبلا، إلى جانب دول أخرى مثل ولبنان.



وفي ما يتعلق بالمملكة العربية ، أوضح ويتكوف أن التطبيع معها "لن يكون قريبا"، وأنه "قد يستغرق وقتا أطول"، لكنه لم يستبعد احتمال التوصل إلى اتفاق من نوع مختلف بين وتل أبيب في المستقبل، وأضاف أن السعوديين "قد يسعون إلى اتفاق مهم آخر، وإن لم يكن ضمن إطار اتفاقيات إبراهيم".



وفي ملف تبادل الأسرى، أشار ويتكوف إلى أن الجهود مستمرة لإعادة جثث القتلى الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس.



وفي ما يخص الملف الإيراني، ووسط التصريحات الإسرائيلية والأميركية الأخيرة عن نجاح الحملة ضد ، قدر ويتكوف الذي شارك في مفاوضات سابقة مع ، إمكانية التوصل إلى اتفاق يمنعها من استئناف تخصيب اليورانيوم، دون أن يقدم تفاصيل حول طبيعة هذا الاتفاق أو الأطراف المعنية به.