أبرزها استئناف الحرب.. صحيفة عبرية تكشف أجندة زيارة نتنياهو إلى واشنطن

وقالت الإذاعة إنه في الوقت الذي سيحتفل به ونتنياهو بـ "نتائج الحرب" على ، فإن الإسرائيلي يريد التأكد من أن لن تستمر في تطوير برنامجها النووي وتخصيب اليورانيوم، وإن ظهرت أي أدلة عكس ذلك، فإن خيار تجدد الحرب يبقى واردًا.ويصل رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى منتصرًا بعد قرار ترامب بضرب المواقع النووية الإيرانية، وتأجيل محاكمته، ووضع غزة تحت المراقبة، وفق تقرير لموقع " " الأمريكي.وتعد زيارة يوم الاثنين هي الثالثة لنتنياهو إلى البيت الأبيض منذ عودة ترامب إلى منصبه في يناير 2025.كما تأتي بعد أسبوعين من وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه عقب حرب استمرت 12 يومًا بدأت عندما شنّت هجمات جوية على إيران.