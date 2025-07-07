ترامب يهاجم ماسك مجددا.. "خرج عن السيطرة ومشروعه سخيف"

وكتب على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "يحزنني أن أرى يخرج تماماً عن السيطرة، ليصبح عملياً (حطام قطار) على مدار الأسابيع الخمسة الماضية".وأضاف: "حتى إنه يريد تأسيس حزب سياسي ثالث، على الرغم من حقيقة أنه لم ينجح قط في - يبدو أن النظام لم يصمم لهم".وفي وقت سابق، قال ترامب للصحافيين إن خطة ماسك "سخيفة" وأشاد "بالنجاح الهائل" الذي حققه الجمهوريون.وكان ماسك قد قال يوم السبت إنه قرر تأسيس حزبه السياسي الخاص في الولايات المتحدة، وأطلق عليه اسم "حزب ".وجاء إعلانه على منصته "إكس" بعد يوم واحد من إجرائه استطلاع رأي لسؤال المستخدمين عما إذا كان يجب عليه إنشاء حزب جديد لمنافسة الديمقراطيين والجمهوريين.وكتب ماسك: "بنسبة 2 إلى 1، تريدون حزباً سياسياً جديداً وستحصلون عليه".ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان قد اتخذ أي خطوات رسمية لإنشاء الحزب الجديد.وكتب ترامب على "تروث سوشيال" أن الأحزاب الثالثة لا تفعل سوى "إحداث فوضى واضطراب كامل وتام".وأضاف: "لدينا ما يكفي من ذلك مع الديمقراطيين اليساريين المتطرفين، الذين فقدوا ثقتهم وعقولهم! أما الجمهوريون، فهم آلة تعمل بسلاسة، وقد أقروا للتو أكبر من نوعه في تاريخ بلادنا".