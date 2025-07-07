القوات المسلحة اليمنية: نجحنا في التصدي للعدوان على بلدنا وإفشال مخططه

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية في بيان تابعته ، ان "القوات اليمنية نجحت في التصدي للعدوان على بلدنا وإفشال مخططه"، مشيرا الى انه " أجبرنا العدو على مغادرة الأجواء بصواريخ أرض جو محلية الصنع".وتابع، أنه "تم تنفيذ عملية عسكرية نوعية مشتركة من قبل القوة الصاروخية وسلاح الجو المسيّر باستخدام 11 صاروخًا وطائرة مسيّرة"، لافتًا إلى أنه "تم استهداف محطة الكهرباء في منطقة عسقلان المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي، وميناء أم الرشراش بـ8 طائرات مسيّرة".