شروط إنهاء حرب غزة على الطاولة.. نتنياهو يصل واشنطن للقاء ترامب

وقال نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم إبادة في غزة- للصحفيين قبل صعوده الطائرة إن اللقاء مع قد يسهم في التوصل إلى اتفاق (في غزة)، مضيفا "نريد تحقيق الصفقة وفق الشروط التي كنا وافقنا عليها، ولدى الوفد الإسرائيلي المفاوض توجيهات واضحة بذلك".وذكر نتنياهو، السبت، أن "التغييرات التي تسعى حماس إلى إدخالها على الاقتراح الأولي غير مقبولة".وقال ترامب، الجمعة، للصحفيين "لقد نجحنا بالفعل في إخراج العديد من الرهائن، ولكن فيما يتعلق بالرهائن المتبقين، فسيتم إخراج عدد لا بأس به منهم. ونتوقع أن يتم ذلك هذا الأسبوع"، معتبرا أن هناك "فرصة جيدة" للتوصل إلى اتفاق.وانطلقت، مساء الأحد، في مفاوضات غير مباشرة بين وحماس "تدور حول آليات التنفيذ" للاتفاق المحتمل بشأن وقف إطلاق النار و"تبادل الأسرى".ووفقا لمصادر، فإن الاتفاق المحتمل يشمل وقفا لإطلاق النار مدته 60 يوما والإفراج عن 10 أسرى على دفعتين وجثث مقابل أسرى فلسطينيين، إذ سيُفرج عن 5 أسرى إسرائيليين في اليوم الأول من الاتفاق وعن 5 آخرين في اليوم الـ60.ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أميركي حرب إبادة جماعية على قطاع ، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر الدولية بوقفها، ما خلّف أكثر من 192 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.