هجوم يستهدف سفينة قرب الحديدة في اليمن

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر أمني بحري: سفينة تتعرض لهجوم بطائرة مسيرة قرب باليمن وإصابة شخص على متنها".

وأضاف المصدر "مصابان ومفقودان بعد تعرض سفينة تحمل علم ليبيريا لهجوم بمسيرة قرب الحديدة باليمن".

بدورها، قالت شركة أمبري للأمن ، "أخذنا علما بواقعة على بعد 49 ميلا بحريا ميناء الحديدة في البحر الأحمر".