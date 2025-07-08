الاتحاد الأوروبي يطالب الصين بمعالجة اختلال التجارة

قالت أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ يوم الثلاثاء: "إذا كان لشراكتنا أن تتقدم، فنحن بحاجة إلى توازن حقيقي: تقليل تشوهات السوق، وتقليص الإمدادات المفرطة القادمة من ، وضمان وصول عادل ومتبادل للشركات الأوروبية في الصين".فرضت قيوداً على صادرات المغناطيسات المصنوعة من المعادن النادرة، وهو ما وجه ضربة قوية للقطاع الصناعي بالاتحاد الأوروبي وفاقم تعقيد العلاقة التجارية التي تزداد اختلالاً.