في طريق التطبيع.. لقاء مرتقب بين الشرع ونتنياهو في واشنطن

وذكرت مصادر إسرائيلية نقلتها "سكاي نيوز عربية"، أن اللقاء المرتقب قد ينعقد قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.وأفادت القناة الـ24 الإسرائيلية بأن اللقاء المتوقع عقده في ستوقع خلاله اتفاقية أمنية بين نتنياهو والشرع برعاية الرئيس الأميركي .وشددت مصادر القناة على أن هذه الخطوة ستكون الأولى نحو اتفاقية سلام وتطبيع بين الجانبين.من جهته، كشف موقع " هيوم"، نقلا عن مصادر مقربة من البيت الأبيض، أن مبعوثا من توجه إلى العاصمة دمشق بهدف استكمال الاتفاق بين إسرائيل وسوريا خلال أيام بضمانة أميركية.وأشار الموقع إلى أن ترامب يقايض نتنياهو باتفاق بين إسرائيل وسوريا، مقابل الموافقة على اتفاق في ينهي الحرب.