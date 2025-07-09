الرئيس التركي يؤكد: لن نسمح بتخريب عملية نزع سلاح حزب العمال الكردستاني

وقال أن هدف الأول هو تحقيق تركيا خالية من الإرهاب، ليتبعه بعد ذلك تحقيق منطقة خالية من الإرهاب. وتمنى الرئيس التركي أن تنجح هذه العملية بالكامل دون أي عوائق.وجاء ذلك عقب، اعلان اليوم، زعيم حزب المحظور في تركيا، أن الكفاح المسلح للحزب ضد "قد انتهى بشكل طوعي"، داعيًا إلى انتقال كامل نحو السياسات الديمقراطية.