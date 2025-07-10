العراق يؤكد حرصه على تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، إن "نائب رئيس وزير الخارجية، ، التقى القائم بالأعمال في لدى ، السفير فاجن".واضاف انه "جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الوضع السياسي في العراق، لاسيما العلاقة بين وحكومة ، مع التركيز على التحديات المالية والمشاكل ذات الصلة".وتابع ان "الجانبين تطرقا إلى أوضاع الشركات الأمريكية العاملة في إقليم ، والعلاقات بين وأربيل فيما يخص إدارة النفط المستخرج من الحقول الواقعة ضمن الإقليم".وأكد حسين، بحسب البيان، على "أهمية التوصل إلى حلول واقعية تضمن إدارة الثروات الوطنية بشكل منصف، وتحقق الفائدة العامة للعراق".وأكد الوزير خلال اللقاء "حرص على تعزيز التعاون مع في مختلف المجالات، وعلى دعم الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد، بما يخدم الصالح الوطني المشترك".