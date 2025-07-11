ترامب يتلقى تحذيرا جديدا

وأعلن ذلك رئيس إيناسيو ، في مقابلة مع صحيفة Jornal Nacional المحلية وقال: "إذا لم يكن هناك قرار (من بإلغاء الرسوم الجمركية)، فسننتقل إلى مبدأ المعاملة بالمثل اعتبارا من الأول من اب".وشدد على أن "سياسة التعريفات التي تنتهجها الولايات المتحدة، ستساهم في رغبة دول "بريكس" في التخلي عن الدولار الأمريكي في التجارة المتبادلة بشكل أسرع".وانتقد الرئيس البرازيلي "طبيعة ونبرة الرسالة التي وجهها إليه نظيره الأمريكي ، ووصفها بغير المقبولة".وكان قد انتقد القيادة البرازيلية، بسبب مسار محاكمة الرئيس السابق للبلاد، .لكن لولا اعتبر ذلك بمثابة تدخل في شؤون بلاده وقال: "هذا تدخل من دولة في الشؤون السيادية لدولة أخرى. هذا أمر غير مقبول".وفي وقت سابق، أعلن ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على البضائع البرازيلية اعتبارا من 1 اب.ونوه بأنه اتخذ الإجراء بسبب العجز التجاري الأمريكي المتزايد في العلاقات الثنائية. لكن الرئيس البرازيلي وصف هذه التصريحات بأنها سخيفة.