حزب العمال الكردستاني يبدأ تسليم سلاحه

وذكرت وسائل إعلامية كردية أن "مجموعة أولى من مقاتلي الحزب سلمت أسلحتها في شمال ، في خطوة رمزية تهدف لإظهار "حسن النية" وبدء مسار جديد".وتجري عملية نزع السلاح على مراحل، وفق ، ومن المتوقع أن تُستكمل بالكامل بحلول أيلول المقبل، وسط إشراف مباشر من لجنة مشتركة تضم ضباطا من المخابرات والجيش التركي، بالتنسيق مع حكومتي وأربيل.ويشارك في مراسم تسليم السلاح أعضاء من والمركزية للحزب، إلى جانب ممثلين عن أحزاب كردية ويسارية، في حين مُنع الصحفيون من تغطية الحدث، على أن تُنشر لقطات مصورة لاحقاً.وقال زعيم الحزب في رسالة مصوّرة نشرت الأربعاء، إن "الحزب يستعد لإنهاء مرحلة تاريخية عبر تخليه قريبا عن سلاحه والتحول إلى حزب سياسي تركي".وأعلن حزب في 12 أيار حل نفسه وإلقاء السلاح، منهيا بذلك أكثر من أربعة عقود من التمرّد ضد خلّفت أكثر من 40 ألف قتيل وتسببت لفترة طويلة في توتر علاقات السلطات التركية مع الأقلية الكردية والدول المجاورة.وجاء ذلك تلبية لدعوة أطلقها أوجلان في 27 شباط من سجنه في جزيرة إيمرالي قبالة إسطنبول.وفي الأول من آذار، أعلن الحزب وقف إطلاق النار.