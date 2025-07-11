السيد الخامنئي: يمكن تكرار استهداف قاعدة العديد الامريكية

وقال السيد الخامنئي، إن " تمتلك القدرة على الوصول إلى المراكز المهمة لأميركا في المنطقة".واضاف، ان "استهداف قاعدة العديد ليست حادثة صغيرة بل هي حادثة كبيرة يمكن تكرارها".