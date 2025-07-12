اردوغان: الحرب مع حزب العمال خسرتنا 10 آلاف جندي وتريليوني دولار

وقال اردوغان في تصريح صحفي تابعته ، ان " حاربت الإرهاب، وتقربنا من الإخوة الأكراد وأريناهم أننا نريد مصلحة البلاد ومصلحتهم"، مبينا ان "التغيرات التي حصلت في والعراق ساعدتنا في التعامل مع الإرهاب".وأضاف انه "في كل دول العالم التي حاربت الإرهاب لم يكن الخيار المسلح خيارها الوحيد ونحن لم نتنازل للمنظمة"، لافتا الى انه "بدءا من يوم أمس دخلت آفة الإرهاب التي استمرت 47 عاما مرحلة النهاية".واكد ان "نحو 10 آلاف جندي لقوا حتفهم جراء الحرب ضد ، وخسرت بلادنا قرابة تريليوني دولار طوال فترة الصراع".وبدأ حزب ، اليوم الجمعة، أولى خطوات تسليم سلاحه بشكل رسمي، استجابة لدعوة زعيمه المسجون بإنهاء "الكفاح المسلح" ضد .وأعلن حزب العمال الكردستاني في 12 أيار حل نفسه وإلقاء السلاح، منهيا بذلك أكثر من أربعة عقود من التمرّد ضد الدولة التركية خلّفت أكثر من 40 ألف قتيل وتسببت لفترة طويلة في توتر علاقات السلطات التركية مع الأقلية الكردية والدول المجاورة.