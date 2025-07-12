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هل تلقت إيران رسالة من بوتين حول التخصيب "الصفري"
دوليات
2025-07-12 | 09:58
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
445 شوهد
نشر موقع أكسيوس الأمريكي تقريرًا، تحدث فيه عن قبول
طهران
اتفاق نووي يقوم على أساس صفر تخصيب، نفت طهران تلقيها أية رسالة في هذا الصدد.
وكان موقع أكسيوس، نقل عن أربعة مصادر له قولها، إن الرئيس الروسي
فلاديمير بوتين
أبلغ كلاً من الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
، ومسؤولين إيرانيين، بأنه يدعم فكرة التوصل إلى اتفاق نووي تُحرَم
إيران
بموجبه من أي قدرة على تخصيب اليورانيوم.
وبحسب المصدر، فإن
موسكو
حثّت
طهران
على قبول اتفاق يقوم على أساس صفر تخصيب، وهو تحول جذري في موقفها التقليدي. كما أبلغ الروس الحكومة الإسرائيلية بهذا الموقف الجديد لبوتين. ونقل التقرير عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى قوله:"“نحن نعلم أن هذا ما قاله
بوتين
للإيرانيين".
إلا أن مصدرا مطّلعا لوكالة
تسنيم
شبه الرسمية، قال إن الادعاء بشأن إرسال بوتين رسالة إلى طهران تتعلق بقبول التخصيب بنسبة صفر بالمئة، غير صحيح
وأضاف المصدر المطّلع: "طهران لم تتلقَّ أي رسالة من هذا النوع من بوتين على الإطلاق."
وأوضح أن آخر لقاء لبوتين مع المسؤولين الإيرانيين كان مع وزير الخارجية
عباس عراقجي
، ولم يُطرح هذا الموضوع في ذلك اللقاء، كما لم يتم تبادل أي رسالة حول التخصيب الصفري عبر القنوات التواصلية بين
روسيا
وطهران بعد ذلك.
ولطالما كانت روسيا الحليف الدبلوماسي الأبرز لإيران في ملفها النووي، واعتادت موسكو الدفاع علنًا عن حق إيران في التخصيب، إلا أن تقرير أكسيوس يشير إلى أن الرئيس الروسي بات يتبنى موقفًا أكثر صرامة خلف الكواليس، خاصة بعد الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يومًا بين
إسرائيل
وإيران.
أضرار جسيمة
وأسفرت الضربات الإسرائيلية والأمريكية الأخيرة عن أضرار جسيمة في منشآت إيران النووية، لكن وفقًا للتقرير، لم يتم تدمير كل كميات اليورانيوم عالي التخصيب. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت أجهزة الطرد المركزي الإيرانية قد نجت من الضربات.
في المقابل، أوضح التقرير أن الرئيس
ترامب
أعلن عن رغبته في التوصل إلى اتفاق نووي جديد مع إيران. وإذا ما استؤنفت المفاوضات، فسيكون من أبرز المطالب الأمريكية فرض حظر تام على أي نشاط لتخصيب اليورانيوم داخل إيران.
وأعلنت إيران مرارا أنها تحتفظ بحقها السيادي في تخصيب اليورانيوم ضمن أي اتفاق نووي. ولكن وفقًا لمسؤول أوروبي مشارك بشكل مباشر في المحادثات، فإن روسيا تعمل على إقناع إيران بالعدول عن هذا الموقف.
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