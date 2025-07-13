الأمن اللبناني يوقف طبيبا سوريا بتهم قتل 8 آلاف شخص والمتاجرة بأعضائهم بشرية

وبحسب المعلومات الأولية التي حصلت عليها الجهات المعنية، أقرّ الطبيب خلال التحقيقات بمسؤوليته عن قتل ما يزيد عن 8000 شخص داخل المستشفى الذي كان يعمل فيه خلال سنوات الحرب السورية، وذلك ضمن ما وصفه بـ"تنسيق ممنهج لتجارة الأعضاء البشرية".وأظهرت اعترافاته، وفقًا للمصادر، أن الأعضاء كانت تُستخرج من الضحايا وتُهرّب إلى دول من بينها الهند عبر شبكات إقليمية، مشيرًا إلى أن مجموع الأموال التي جناها من هذه العمليات بلغ نحو مليار وثلاثمئة مليون دولار أميركي.ولم تصدر حتى الآن أي بيانات رسمية عن القضاء اللبناني تؤكد التهم أو تحدد مصير الموقوف، فيما أشارت مصادر حقوقية إلى خطورة هذه القضية التي قد تحمل أبعادًا دولية، نظرًا لطبيعتها والجهات المتورطة المحتملة.