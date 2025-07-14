ترامب: سنفرض رسوما جمركية إضافية على روسيا اذا لم نتوصل لاتفاق

وقال في تصريحات صحفية تابعتها ، "لست راضيا أبدا عن وأشعر باستياء كبير تجاههم"، مبينا "اننا نامل ألا نجبر على فرض مزيد من التعريفات ".وتابع "سنفرض رسوما جمركية إضافية على روسيا في حال عدم التوصل لاتفاق في غضون 50 يوما"، لافتا الى "اني أود أن تنتهي الحرب في أوكرانيا وأشعر بخيبة أمل تجاه ".وذكر "سنرسل أسلحة لأوكرانيا والولايات المتحدة لن تدفع ثمنها"، مشيرا الى ان "النيتو سيتولى مهمة تنسيق إرسال الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا".واكد ان " العقوبات في ضد روسيا قد يكون مفيدا"، موضحا ان "نظام سيصل لأوكرانيا في غضون أيام".