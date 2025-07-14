واشنطن تعرض استئجار ممر قرب إيران لـ100 عام

وقال خلال مؤتمر صحفي في : " في خضم كل هذا، كما أذربيجان وأرمينيا. لديها خلاف حول طريق طوله 32 كيلومترا، وهذا ليس مزحة. هذا مستمر منذ عشر سنوات، 32 كيلومترا. ثم تأتي وتقول: حسنًا، سنتولى الأمر. أعطونا الـ32 كيلومترا من الطريق على سبيل الإيجار لمدة ، ويمكن للجميع استخدامها".وأضاف أنه على الرغم من معارضة أرمينيا لممر زانجيزور في البداية، إلا أنها تتبنى الآن نهجا أكثر مرونة في التكامل الاقتصادي.ويشار إلى أن أذربيجان تصر على إنشاء ما يسمى ممر النقل زانجيزور لربط أراضيها الرئيسية مع إقليم ناخيتشيفان الأذربيجاني (والموجود ضمن الأراضي الأرمنية) عبر مقاطعة سيونيك الأرمنية. ولكن لا توافق على فكرة الممر، وهي مستعدة لفتح طريق لتستخدمه أذربيجان بشرط أن يقع تحت سيادة أرمينيا.في آب 2024، صرح وزير الخارجية الروسي بأن تؤيد إبرام معاهدة سلام في أقرب وقت ممكن بين يريفان وباكو ورفع الحظر عن الاتصالات والنقل عبر مقاطعة سيونيك في أرمينيا.