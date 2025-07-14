بالفيديو.. قصف إسرائيلي على دبابات سورية في السويداء

وأفاد الجيش بأن الدبابات أُصيبت قرب قرية سامع، بعد رصدها وهي متجهة نحو السويداء.وأضاف الجيش في بيان: "قصف الدبابات لمنع وصولها إلى المنطقة"، مشيرا الى ان "وجود هذه العناصر في جنوب قد يُشكل تهديدًا لدولة ".وتابع "لن يسمح جيش الدفاع الإسرائيلي بإقامة تهديد عسكري في جنوب سوريا وسيعمل ضده"، مُضيفًا أن "جيش الدفاع الإسرائيلي يُواصل مراقبة التطورات في المنطقة".وفي المنطقة نفسها، وقعت اشتباكات دامية بين قبائل بدوية ومقاتلين دروز في الأيام الأخيرة.وكانت إسرائيل قد تعهدت سابقًا بحماية أفراد الطائفة الدرزية في سوريا.وأكد مسؤولون إسرائيليون سعيهم إلى نزع السلاح تمامًا من منطقة جنوب سوريا، ومنع أي جماعات مسلحة من دخولها والتمركز فيها، بما في ذلك جماعات الجديدة.